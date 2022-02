Poste Italiane: le opportunità per i cittadini di Nonantola

NONANTOLA- Tutte le opportunità e i servizi di Poste Italiane per i cittadini di Nonantola all’ufficio postale di via Salvo D’Acquisto 5: aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35.

Primia fra tutte quella dei canali digitali: attraverso il sito poste.it, whatsapp (al numero 371.5003715), e le app (“Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay”) è possibile infatti effettuare numerose operazioni in condizioni di assoluta sicurezza, oltre che la prenotazione del turno allo sportello evitando inutili attese.

Tramite poste.it, ad esempio, si può facilmente gestire il conto BancoPosta o il libretto di risparmio, sottoscrivere un buono fruttifero online, richiedere un prestito o i dati per l’isee, oltre che richiedere la spedizione di un pacco, attivare il servizio Seguimi o acquistare prodotti filatelici.

Le app di Poste Italiane, disponibili su App Store e Google Play, sono completamente gratuite e utilizzabili in mobilità anche da chi non è titolare di un rapporto con l’azienda.

In questa trasformazione digitale, si è inoltre deciso di accompagnare tutti i cittadini, giovani e meno giovani, attraverso dei videotutorial del TGPoste visualizzabili in un’apposita playlist sul canale youtube aziendale, dove si spiega in modo facile e intuitivo come operare sulle app di Poste Italiane.

Nella sede di via Salvo D’Acquisto 5 resta disponibile, h24 sette giorni su sette, anche l’ATM Postamat che oltre a consentire il prelievo di denaro contante può essere utilizzato per altre operazioni come il pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale, le interrogazioni su saldo e lista movimenti, le ricariche telefoniche e delle carte Postepay.

Poste Italiane ricorda inoltre che per i pensionati di Nonantola è sempre attivo il servizio di pagamento a domicilio delle pensioni: le persone con più di 75 anni possono beneficiare di un accordo stipulato con l’Arma dei carabinieri, grazie al quale potranno ricevere a casa e in contanti la propria pensione, direttamente dalle mani delle forze dell’ordine.

Resta infine disponibile per i cittadini di Nonantola il Portalettere Digitale. Tramite il palmare del postino, infatti, si possono effettuare alcune operazioni direttamente da casa, come ad esempio l’accettazione di posta registrata (raccomandata da te, raccomandata in città e Poste Delivery – il servizio di spedizione pacchi con ritiro a domicilio), pagamento contrassegno con contanti o pos, pagamento bollettini, ricariche telefoniche e Postepay, abilitazione pagamenti contacless, servizio Posteinteractive e ancora il servizio Door To Door SIM.