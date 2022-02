Sindrome di Asperger, è la Giornata mondiale sul disturbo dello spettro autistico

VENERDì 18 FEBBRAIO 2022 – Il 18 febbraio è la giornata dedicata alla Sindrome di Asperger, che rientra tra i disturbi dello spettro autistico. Prende il nome dal medico che l’ha scoperta, il pediatra austriaco Hans Asperger, il cui giorno di nascita coincide proprio con la data di commemorazione della Giornata.

La Sindrome di Asperger è – si legge su Wikipedia – un disturbo pervasivo dello sviluppo, annoverato fra i disturbi dello spettro autistico; non comportando ritardi nell’acquisizione delle capacità linguistiche né disabilità intellettive, è comunemente considerata un disturbo dello spettro autistico «ad alto funzionamento».

L’attivista svedese Greta Thunberg è una nota portatrice della sindrome di Asperger.

Gli individui portatori della sindrome, la cui causa è ignota, presentano una persistente compromissione delle interazioni sociali, schemi di comportamento ripetitivi e stereotipati, attività e interessi in alcuni casi ristretti a determinati ambiti. Diversamente dall’autismo, non si verificano significativi ritardi nello sviluppo del linguaggio o nello sviluppo cognitivo.

I DISTURBI DELLA SINDROME DI ASPERGER

Alcuni sintomi di questa sindrome sono correlati ad altri disturbi, come ad esempio il disturbo non verbale dell’apprendimento (Nonverbal learning disorder), la fobia sociale, il disturbo schizoide di personalità. La sindrome non è diagnosticata solo per le caratteristiche proprie, ma anche per una vasta gamma di condizioni di comorbilità (disturbi non dovuti alla sindrome in sé), come depressione, ansia, disturbo ossessivo-compulsivo, disturbo da deficit di attenzione/iperattività, sindrome di Tourette.

