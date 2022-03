8 marzo 2022: tutte le iniziative per la Giornata internazionale della donna

Nella Giornata internazionale della donna sono tante le iniziative, in tutto il modenese, per celebrarle e festeggiarle.

Un’importante iniziativa arriva delle volontarie della Lega italiana per la Lotta contro i Tumori del Centro Oncologico e della Radioterapia del Policlinico di Modena, che oggi regaleranno un’orchidea alle pazienti oncologiche: un fiore che è il simbolo di amore, forza e nobiltà d’animo.

“Anche un semplice fiore e un sorriso possono servire per alleviare il peso della malattia, affinché sbocci la speranza dalla

solidarietà e si affacci nuovamente un senso di ritrovata normalità, più che mai oggo necessaria”: è questo il messaggio che Lega It. Lotta Tumori vuole dare in occasione della loro festa a tutte le donne che vivono il momento della malattia.

Sempre nella Giornata internazionale della donna- sul portale della Regione Emilia-Romagna e sulle piattaforme Spreaker e Spotify- sarà disponibile la quarta puntata del podcast regionale: con le voci di quattro donne che raccontano la loro esperienza di vita e professionale.

Protagoniste della puntata la cantante Orietta Berti, la cuoca bolognese Alessandra Spisni, la ct della nazionale femminile di calcio Milena Bertolini e la scrittrice Silvia Avallone: quattro donne straordinarie dell’Emilia-Romagna che, grazie alla passione, all’impegno e a scelte coraggiose, sono riuscite a raggiungere i traguardi prefissi dimostrando come il tetto di cristallo si possa ribaltare e diventare un pavimento.

Anche il numero di marzo 2022 del FocusUnimore- il webmagazine dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia- sarà dedicato alle donne. Ad aprire il magazine l’editoriale, scritto a quattro mani dal rettore Carlo Adolfo Porro e dalla professoressa Marina Orlandi Biagi, che ricorda il ventennale della scomparsa del professore Marco Biagi (scomparso a Bologna il 19 marzo 2002).

Gli articoli che compongono questo numero di FocusUnimore, nel solco dell’insegnamento del professor Biagi, sono dedicati ai numerosi progetti, studi e azioni che l’Ateneo ha messo in campo, anche di recente, per promuovere la parità di genere nel senso più ampio ed esteso del concetto.

Si troverà così un approfondimento sul Gender Equality Plan – GEP un importante strumento di indirizzo strategico per il raggiungimento dell’eguaglianza di genere che si va ad aggiungere al ciclo della per­formance gender sensitive, al bilancio di genere e ad altre specifiche azioni, dettagliatamente illustrate nei vari contributi che compongono il fascicolo.

Infine, mercoledì 9 marzo, si parlerà di occupazione femminile e welfare grazie all’incontro promosso dai Coordinamenti femminili di Cgil Cisl Uil.

L’iniziativa sarà in modalità mista: on line e in presenza.

Sarà possibile partecipare in presenza presso il Salone Corassori della Cgil di Modena (in piazza Cittadella, 36), oppure on line sulla piattaforma meetER.

Sarà necessaria la prenotazione scrivendo una mail a cgilmodena@er.cgil.it indicando se si intende partecipare in presenza o da remoto.

Coordinerà i lavori Rosamaria Papaleo, segretaria Cisl Emilia Centrale.

