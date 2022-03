A Ravarino Raina Kabaivanska per la Serata di Belcanto coi suoi allievi

A Ravarino Raina Kabaivanska per la Serata di Belcanto coi suoi allievi. Sabato prossimo, 2 aprile, si tiene nel teatro di Ravarino il concerto conclusivo della rassegna “Ti invitiamo all’Opera”. Come per le scorse edizioni, sarà Raina Kabaivanska a portare sul palco i suoi migliori allievi e a condurre la serata.

Questa rassegna, nata dieci anni fa con l’obiettivo di avvicinare al mondo della lirica un pubblico vasto e di ogni età, si è consolidata come una manifestazione che attrae spettatori anche da altre provincie e altre regioni. Raina Kabaivanska è stata, fin dall’iniIo, madrina della rassegna e, nel 2017, il Consiglio Comunale le ha conferito la cittadinanza onoraria di Ravarino.

L’ingresso ai concerti è gratuito e su prenotazione fino ad esaurimento posti: tel. 059/800814; 059/800807 e 059/800844.

