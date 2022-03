Al via il bando voucher internazionalizzazione 2022

MODENA- Anche quest’anno la Camera di Commercio di Modena mette a disposizione delle MPMI (Micro, Piccole e Medie Imprese) il voucher internazionalizzazione: un contributo a fondo perduto per realizzare programmi di internazionalizzazione in grado di favorire l’avvio e lo sviluppo del commercio estero o la diversificazione degli sbocchi commerciali.

Saranno ammissibili le spese sostenute dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per:

È previsto un importo minimo di investimento pari ad euro 5mila euro e le risorse complessive a disposizione per l’intervento ammontano a 100 mila euro.

L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto pari al 70% della spesa sostenuta, con un massimale di euro 7.500 euro. Alle imprese in possesso del rating di legalità verrà riconosciuta una premialità ulteriore di 250 euro.

L’iniziativa assume oggi un rilevante significato: con il conflitto in Ucraina lo scenario internazionale ha subito un repentino mutamento e l’attività commerciale deve trovare nuove strade.

L’agevolazione è concessa in base al regime “de minimis” e non è cumulabile con altri interventi agevolativi per gli stessi costi ammissibili.

Le domande di contributo potranno essere inviate, in modalità telematica, dal 4 al 13 aprile 2022: con possibilità di precompilazione online a partire dal 28 marzo 2022.

Le richieste verranno finanziate in base all’ordine cronologico di ricezione della pratica telematica da parte della Camera di Commercio di Modena: previa verifica di ammissibilità e fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

L’impresa dovrà successivamente inviare la rendicontazione delle spese sostenute entro il 31 gennaio 2023.