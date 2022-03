Antonio Nicolini è il nuovo presidente del Consiglio notarile di Modena

Già segretario del Consiglio notarile di Modena, Antonio Nicolini prende le consegne da Flavia Fiocchi: eletta come rappresentante dell’Emilia-Romagna al Consiglio nazionale del notariato.

Notaio a Sassuolo e una laurea in Giurisprudenza con una tesi in Diritto Fallimentare, Antonio Nicolino è notaio dal 2001 e- oltre al mestiere del sigillo- da anni è impegnato con passione nell’attività didattica.

È stato anche titolare del corso di Diritto tributario presso la Scuola aziendale di formazione superiore di Reggio Emilia e successivamente del Corso di Diritto fallimentare all’Università di Bologna, sede di Rimini.

Il ruolo di segretario del Consiglio sarà ricoperto da Marco Caffarri, notaio a Carpi. E’ confermata tesoriera Mara Ferrari, notaia a Finale Emilia.

Nominati anche i consiglieri componenti delle varie commissioni in seno al Consiglio: studi, comunicazione, deontologia, CUP e Pari opportunità, rapporti con i giovani notai, esecuzioni immobiliari

Questo il commento del neo eletto Nicolini: “Sono onorato di questo incarico, che condurrò al meglio delle mie possibilità. Oltre a un sentito ringraziamento ai Colleghi che mi hanno accordata la propria fiducia, mi impegnerò per far sì che il Notariato modenese continui nel proficuo dialogo e scambio intrapresi sia con le istituzioni che con i cittadini”

“In un momento delicato come questo, in cui un’economia infragilita dalle conseguenze della pandemia si trova a dover immediatamente fronteggiare gli effetti di un conflitto in Europa, ritengo sia fondamentale fare squadra, mettendo in campo tutte le professionalità disponibili per aiutare il tessuto socio-economico a reggere al meglio possibile. Noi notai non ci sottrarremo al compito”- conclude il neo presidente.