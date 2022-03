Bonaccini a Cavezzo: cambio di location per la presentazione del libro

CAVEZZO- Cambio di location per la presentazione a Cavezzo del libro “Il Paese che vogliamo” del presidente della Regione Stefano Bonaccini.

Contrariamente a quanto segnalato in precedenza, l’incontro avrà luogo nella Sala culturale di Villa Giardino (in via Cavour).

Sempre alle ore 21.

