Carlo Lucarelli e gli eroi del 118 nel podcast “Ti racconto l’Emilia-Romagna”

Carlo Lucarelli e gli eroi del 118 nel podcast “Ti racconto l’Emilia-Romagna”. Ci sono i ricordi di Marco Vigna, uno dei padri fondatori del 118, che ha gestito in prima linea dalla Centrale operativa dell’Ospedale Maggiore la strage alla stazione di Bologna la mattina del 2 agosto 1980.

C’è l’emozione di Elisa Nava, infermiera della Centrale operativa Emilia Est, che più di trent’anni dopo, a inizio 2021, ha guidato un parto in videochiamata fino alla nascita del piccolo Alex.

C’è la storia di Federico Panfili, coordinatore di Anpas Bologna, che grazie all’esperienza da volontario sui mezzi del 118 ha capito che la sua strada era soccorrere gli altri ed è diventato vigile del fuoco.

C’è la commozione di Cristian Lupi, medico rianimatore e responsabile di una delle tre basi regionali dell’elisoccorso, quando racconta i rientri dopo gli interventi che purtroppo non hanno avuto buon esito.

E ci sono le parole dello scrittore Carlo Lucarelli, che sanno rendere la straordinarietà della normalità di un intervento operativo a partire dalla prima risposta a una telefonata.

La nuova puntata del podcast Ti Racconto l’Emilia-Romagna – a cura dell’Agenzia Informazione e Comunicazione della Giunta regionale- è dedicata al 118, il numero unico nazionale per l’emergenza sanitaria, che in Italia nasce ufficialmente 30 anni fa, il 27 marzo 1992, ma a Bologna e in Emilia-Romagna è operativo fin dal 1967, grazie all’intuizione di Nanni Costa e Vittorio Sabena, responsabile del servizio rianimazione e direttore sanitario dell’Ospedale Maggiore.

Da allora questa esperienza emiliano-romagnola, affermatasi nel frattempo come un modello per tutto il Paese, è diventata un servizio complesso e integrato che porta la competenza degli ospedali sulle strade e ovunque ci sia bisogno: a comporlo un sistema operativo tecnologicamente avanzato, una rete di centinaia di ambulanze, elicotteri e mezzi di soccorso specializzati e soprattutto migliaia di persone che lavorano ogni giorno nell’emergenza, professionisti e volontari. Un servizio che, come spiega il coordinatore della Rete regionale 118, Antonio Pastori, è in grado di processare una chiamata, dalla localizzazione alla definizione del livello di criticità, in un solo minuto per poi compiere un intervento mediamente in un quarto d’ora.

La puntata è on line sul portale della Regione Emilia-Romagna (www.regione.emilia-romagna.it ) e sulle piattaforme Spreaker e Spotify: https://www.spreaker. com/user/14186332/i-30-anni- del-118.

Le puntate del podcast della Regione

SCHEDA DEL PODCAST / “Ti racconto l’Emilia-Romagna” è un viaggio sul territorio per raccontare

le storie degli emiliano-romagnoli che anche grazie ai servizi e alle iniziative della Regione,

costruiscono nuovi percorsi di vita, lavoro e opportunità. I contenuti del podcast riguardano focus

curiosi e originali, su vari temi: dalla cultura, all’economia, all’attualità, con testimonianze dirette di

cittadini e la partecipazione di ospiti di primo piano.

Il programma è realizzato dalla Agenzia Informazione e Comunicazione della Giunta regionale

dell’Emilia-Romagna. Le puntate si possono ascoltare o scaricare gratuitamente, dal portale della

Regione Emilia-Romagna e dalle piattaforme Spreaker e Spotify.

Puntata 1 / “La lettura è tutto”, parola di Marco Missiroli. Lo scrittore riminese, insieme a uno

studente e a una insegnante di un Istituto superiore dell’Emilia-Romagna, sono le voci della prima

puntata, in onda da inizio febbraio, su ReadER, il servizio di biblioteca digitale per le scuole

dell’Emilia-Romagna, un progetto promosso dalla Regione in collaborazione con l’Ufficio scolastico

regionale, che mette a disposizione degli studenti 70mila libri e 7mila quotidiani in tutte le lingue.

Per ascoltare: https://www.spreaker.com/user/14186332/puntata-1-podcast-reader

Puntata 2 / “Era come andare alla conquista di Marte”, racconta l’europeista Lanfranco Fanti,

nella seconda puntata, andata on line l’11 febbraio, che ha portato invece a scoprire i primi passi

dall’istituzione della Regione, ricordando la figura del primo presidente Guido Fanti, a dieci anni

dalla scomparsa. Il figlio di Fanti sottolinea quanto fin dagli esordi della Regione Emilia-Romagna si

puntasse a una proiezione europea, insieme a lui la voce della prima assessora regionale, Ione

Bartoli, classe 1930, a cui si devono le prime leggi sull’infanzia e sugli asili nido. Per ascoltare:

https://www.spreaker.com/user/14186332/a-dieci-anni-dalla-scomparsa-di-guido-fanti

Puntata 3 / “E’ il Giorgio Morandi della fotografia”. Così il cantautore bolognese, Luca Carboni,

definisce Luigi Ghirri, “poeta dell’immagine” e del linguaggio critico, tra i fotografi più celebrati al

mondo. La puntata è dedicata proprio al fotografo di Scandiano (Re), nel trentennale della scomparsa.

Proprio per Carboni, Ghirri ha ideato la copertina del disco “Persone silenziose”, e le sue immagini della

spiaggia della Riviera romagnola scorrono nel video della canzone “Colori”. Il podcast ospita poi gli

interventi della figlia, Adele Ghirri e di Ilaria Campioli, curatrice della mostra “In miniatura”, tra le

iniziative in programma per il trentennale. Per ascoltare:

https://www.spreaker.com/user/14186332/v3-ghirri

Puntata 4 / Il pavimento di cristallo, donne andate oltre gli stereotipi. La cantante Orietta Berti, la

ct della nazionale di calcio femminile Milena Bertolini, la chef Alessandra Spisni e la scrittrice Silvia

Avallone sono le protagoniste della puntata realizzata in occasione dell’8 marzo, Giornata

internazionale della donna. Quattro donne straordinarie dell’Emilia-Romagna che, grazie alla

passione, all’impegno e a scelte coraggiose, sono riuscite a raggiungere i traguardi prefissi

dimostrando come il tetto di cristallo si possa ribaltare e diventare un pavimento. Per ascoltare:

https://www.spreaker.com/user/14186332/il-pavimento-di-cristallo

