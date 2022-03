Casa della Salute, Ospedale di comunità e villa Finetti: polo socioassistenziale a Finale Emilia?

FINALE EMILIA – Nel corso di un incontro tra il sindaco Claudio Poletti, il direttore del distretto sanitario di Mirandola, Angelo Vezzosi, e la struttura tecnica dell’Ausl che si sta occupando della ristrutturazione dell’ex Ospedale di Finale Emilia, sono state affrontate e risolte alcune problematiche relative alla possibilità di intervenire sul lato della struttura che dà su villa Finetti e sulla possibile creazione di un polo socioassistenziale a Finale Emilia.

“Durante l’incontro – spiega il sindaco Poletti – abbiamo affrontato anche l’argomento Villa Finetti e scuderie annesse. Con il direttore Vezzosi e i suoi tecnici si è iniziato a ragionare nell’ottica di utilizzare gli spazi dell’edificio di proprietà comunale per la creazione di un polo socioassistenziale a Finale Emilia, integrato e al servizio di Casa della Salute e Ospedale di comunità. Per questo con Ausl avvieremo un confronto per capire quali sono le attività e i servizi che potrebbero trovarvi adeguata collocazione. Su questa ipotesi apriremo il confronto anche in Consiglio comunale e con i cittadini, istituendo un tavolo di lavoro”.