Chiesa cattolica e censura cinematografica: se ne parla alla conferenza Uaar

MODENA- Si parlerà di Chiesa cattolica e censura cinematografica al prossimo evento, organizzato il prossimo 10 marzo, da Uaar Modena (Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti)

“Una storia della censura cinematografica in Italia non può prescindere dal ruolo diretto e indiretto giocato dalla Chiesa in molti episodi chiave. Dall’enciclica di Pio XI sulla funzione educatrice del cinema fino al recentissimo caso de “La scuola cattolica” , passando per le forbici democristiane e i sequestri dei film di Pasolini: attraverso documenti d’epoca e sequenze “proibite” si ripercorrerà oltre un secolo di attacchi alla libertà di espressione”- scrivono gli organizzatori dell’incontro.