Controlli nelle discoteche e nei locali di Modena e Carpi, poche le sanzioni della Polizia

CARPI E MODENA – Lo scorso fine settimana, il Questore di Modena ha disposto un servizio straordinario interforze finalizzato a controlli amministrativi presso alcuni noti locali da ballo e pubblici esercizi ubicati nel capoluogo e in provincia.

L’attività, coordinata direttamente dal Dirigente della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, ha visto il concorso della Squadra Amministrativa della Questura, della Polizia Stradale, di pattuglie della Guardia di Finanza, con unità cinofila antidroga, e della Polizia locale di Modena.

Le attività operative, iniziate nella tarda serata di sabato e protrattesi fino alla mattina di domenica, hanno interessato pubblici esercizi del centro di Modena e di Formigine e discoteche del capoluogo, Baggiovara e Madonnina.

Riscontrati principalmente aspetti amministrativi quali licenze, rispetto delle prescrizioni di sicurezza e in materia di somministrazione di alcolici, capienze e corretta tenuta della documentazione, a cui si è aggiunta un’attività di prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti. Ovunque è stata verificato il rispetto della normativa anticontagio.

In esito ai controlli, mirati anche a prevenire la somministrazione di alcolici a minori, sono state elevate sanzioni amministrative in un caso per irregolarità nella gestione della somministrazione di bevande, pari a 1.032 euro, e in un altro caso per la presenza di un lavoratore in nero, per cui sono in corso approfondimenti a cura della Guardia di Finanza.

I riscontri sulle capienze che, anche alla luce degli eventi dello scorso fine settimana, rimangono centrali, hanno restituito un quadro di regolarità con locali al 50%, come da normativa tuttora vigente.

Nei controlli a campione delle persone all’esterno dei locali è stata impiegata anche l’unità cinofila, mentre sulle direttrici stradali di deflusso delle discoteche, ha operato la Polizia stradale con riscontri sui parametri di sicurezza degli automobilisti fermati di volta in volta.

Contestualmente nella serata di sabato a Carpi, il Dirigente del Commissariato di P.S. ha diretto un analogo servizio con pattuglie dipendenti, compresa la Squadra amministrativa dell’ufficio, e con la Polizia locale Unione delle Terre d’Argine. Svolti una serie di controlli amministrativi e sul rispetto della vigente normativa sul contenimento della diffusione del Covid 19 presso diversi esercizi pubblici ubicati nel centro storico cittadino, a partire da piazzetta Garibaldi e nei principali luoghi di aggregazione giovanile.

Nel corso dell’attività è stato sanzionato il gestore di un locale, in quanto sprovvisto di green pass ed un avventore a sua volta non in regola con le norme anticovid.

In tarda serata il dispositivo di controllo è stato esteso ad una discoteca dei dintorni, con controlli a campione ai giovani avventori, molti provenienti da fuori anche a bordo di bus, organizzati per garantire trasferimenti in sicurezza.

Complessivamente in provincia la Polizia di Stato, tra sabato sera e domenica mattina, ha identificato sul posto 150 persone.

I servizi proseguiranno nelle prossime settimane anche in relazione alla ripresa della piena capienza dal prossimo1° aprile

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017