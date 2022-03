Covid, leggero aumento dei ricoveri negli ospedali modenesi, calano quelli in Terapia intensiva

Ad oggi, venerdì 18 marzo, sono presenti in Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, negli ospedali modenesi, 63 pazienti con riscontro di tampone positivo di cui: 57 ricoverati in degenza ordinaria (di questi, 43 sono al Policlinico, 14 a Baggiovara), 3 in terapia semintensiva (tutti al Policlinico) e 3 in terapia intensiva (tutti al Policlinico). E’ quanto emerge dal consueto aggiornamento settimanale fornito dall’Aou di Modena. Se confrontiamo il dato di oggi con quello di venerdì scorso, 11 marzo, notiamo un leggero aumento di ricoveri in degenza ordinaria e una importante riduzione di quelli in Terapia Intensiva e semi intensiva.

18/03 11/3 Diff % Totale 63 59 +4 +7% Ordinaria 57 48 +9 +19% Intensiva + Semintensiva 6 11 -5 -45%

Un anno fa, 18 marzo 2021, i ricoverati negli ospedali modenesi erano 360 totali, dei quali 280 in ordinaria e 80 tra intensiva e semi intensiva. Ecco un raffronto tra i due periodi:

2022 2021 Diff 2022/2021 % Totale 63 360 -297 -83% Ordinaria 57 280 -223 -80% Intensiva + Semintensiva 6 80 -74 -93%

Prosegue quindi il netto calo dei ricoveri anche in rapporto con lo stesso periodo dello scorso anno. Circa 54% dei pazienti è ricoverato per le conseguenze del Covid-19, mentre il restante 46% per altre patologie, con riscontro occasionale di tampone positivo. La percentuale è diversa in Terapia intensiva e semintensiva dove ad oggi il 100% dei pazienti positivi è ricoverato per complicanze cliniche da malattia COVID-19. L’età media dei pazienti ricoverati per le conseguenze del Covid-19 è 71,4 anni, che scende a 52 per coloro che non hanno completato il ciclo vaccinale e sale a 80 per i vaccinati. Il 33% dei pazienti ricoverati per le conseguenze del Covid-19 non è vaccinato. In terapia intensiva e semintensiva – sempre limitandoci ai pazienti ricoverati per le conseguenze Covid-19. L’83% non è vaccinato.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017