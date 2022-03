Dopo Novi anche Nonantola diventa il comune “Amico delle api”

NONANTOLA- Il Comune di Nonantola diventa “Amico delle Api”. Lo scorso dicembre, la Giunta comunale ha approvato l’adesione alla “campagna CooBEEration – Apicoltura Bene Comune” implementando così quanto iniziato con l’adesione al “Progetto Gestione fitosanitaria del verde ornamentale e tutela delle api”

Le api rappresentano l’indicatore principale della salute di un ecosistema tanto da essere definite “sentinelle dell’ambiente”. Tutelare le api è importante per dare respiro all’intero settore apistico ma principalmente per l’ambiente e la biodiversità. Con questa adesione il Comune di Nonantola si impegna a sostenere lo sviluppo delle attività apistiche in maniera diffusa, a sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza- per la nostra stessa sopravvivenza- degli insetti impollinatori, a includere nella pianificazione del verde pubblico specie vegetali mellifere, a porre attenzione ai periodi ed alle tipologie dei trattamenti fitosanitari da effettuarsi sulle alberature ed evitare l’utilizzo di prodotti erbicidi nella manutenzione dei cigli stradali e negli spazi verdi. Il primo importante gesto concreto a sostegno delle api e dell’apicultura avverrà con la realizzazione del “Bosco Urbano” che sorgerà in via Gazzate, alle porte dell’abitato di Nonantola. E’ infatti previsto che i 232 esemplari di essenze arboree e arbustive siano circondati, per quasi tutto il perimetro, da una fascia- della larghezza di 4 metri- seminata a Facelia: pianta che, grazie all’elevata produzione di nettare e polline, attira a sé un gran numero di insetti impollinatori. Fiorendo in periodi dell’anno in cui le altre piante sono già sfiorite, costituisce un vero e proprio salvavita, in particolare per le api.

L’iniziativa comune “Amico delle api”

Come possono contribuire le Amministrazioni locali alla salvaguardia dell’apicoltura, non solo attività agricola generatrice di reddito ma anche pratica millenaria di tutela della biodiversità? Quali azioni concrete possono intraprendere per far fronte alle avversità che sempre di più la minacciano?

Dall’esigenza dare riposte concrete a questi interrogativi, nel 2016 FELCOS Umbria, ANCI Umbria, APAU (Associazione Produttori Apistici Umbri) ed APIMED (Federazione degli Apicoltori del Mediterraneo) hanno dato vita all’iniziativa dei “Comuni amici delle api”.

L’iniziativa è nata nell’ambito della CooBEEration Campaign, campagna di sensibilizzazione sul valore dell’Apicoltura come Bene Comune, con il suo claim “Ho un’ape in testa” e la simpatica l’ape Anna come mascotte

