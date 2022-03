Due caccia Eurofighter e un elicottero militare inseguono aereo da turismo sui cieli di Concordia . Scena da film di guerre quelle che è capitato di vedere a un paio di operai che stavano lavorando potando piante in via Terzi e Livelli, nel comune di Concordia, a due passi dall’argine del fiume Secchia.

Mercoledì mattina assieme a un collega racconta G.G, uno dei testimoni – stavamo potando in Via Terzi e Livelli, quando un piccolo aereo da turismo è stato inseguito e poi intercettato da due caccia Eurofigther che lo hanno affiancato. Erano a bassa quota e i tre sono scomparsi dalla vista, diretti verso Bologna.

Abbiamo ricostruito con un esperto la vicenda.

Quanto accaduto è avvenimento raro ma non eccezionale. Tutti i piloti, anche i semplici civili con il loro piccolo aereo da turismo, sanno che possono avere “l’intercettazione”, ovvero essere fermati per i controlli da parte delle autorità, un po’ come accade a noi in auto quando ci fermano i Carabinieri per strada.

Le modalità sono esattamente quelle raccontate dagli operai di Concordia, quindi si viene affiancati e scortati fino a dove si può atterrare e si controllano i documenti.