Eccellenza: Modenese, pareggio beffardo contro il Rolo

Beffardo pareggio casalingo per la Modenese contro il Rolo, nella 22esima giornata del Girone A di Eccellenza. La squadra di casa parte subito molto forte: al quinto minuto Serroukh scappa sulla fascia, lascia partire un cross col mancino su cui arriva Ouattara che calcia di destro in porta e poi è bravo a ribadire in porta per il gol dell’1-0, dopo l’iniziale parata di Grigoli. Dopo il vantaggio iniziale dei gialloblù, il Rolo tenta di recuperare subito la partita ma un super Iattoni permette alla Modenese di rimanere in vantaggio: due parate fondamentali prima su un tiro potente da fuori area di Vezzani e poi su un colpo di testa ravvicinato sullo sviluppo di un calcio d’angolo. Nel corso della ripresa, la Modenese prova ad allungare il proprio vantaggio nonostante l’espulsione di Alicchi. Sugli sviluppi di un corner, Costa arriva all’impatto col pallone ma non riesce a indirizzare in porta. Nel finale è Andolina ad avere la possibilità di raddoppiare: il classe 2004, dopo una ripartenza veloce, arriva al limite dell’area e lascia partire un diagonale rasoterra che termina di poco a lato. A ormai tempo scaduto, in area di rigore Ranieri riesce ad anticipare lo stesso Andolina che commette però fallo. Dal dischetto va Cremaschi che pareggia il risultato per la squadra ospite, calciando alla sinistra del portiere. 1-1 il risultato finale tra Modenese e Rolo.

Il tabellino:

Modenese – Rolo 1-1

Reti: 5’ Outtara, 90’ rig. Cremaschi (R)

Modenese: Iattoni, Lo Bello, Posponi (78’ Notari), Alicchi, Lusvarghi, Saetti Baraldi, Serroukh (75’ Costa), Tardini, Outtara (72’ Capasso), Pilia, Barani (65’ Andolina). A disposizione: Melli, Annovi, Riva, Malverti, Falanelli. All. Fontana

Rolo: Grigoli, Ricaldone, Nocerini (70’ Bel Bar), Ranieri, Marchesi, Tosi, Vezzani, Tamagnini (85’ Bruni Lotti), Fiocchi, Cremaschi, Lari (78’ Bagni). A disposizione: Neri, Zuccati, Pignatti, Saccardi, Tirelli, Scacchetti. All. Galantini

Ammoniti: Nocerino, Tamagnini, Alicchi, Iattoni

Espulso: Alicchi

