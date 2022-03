Giornata europea dei Giusti, due iniziative in programma a Finale Emilia

FINALE EMILIA – Sono due gli appuntamenti promossi dall’Amministrazione comunale di Finale Emilia nell’ambito dell’iniziativa “Per non dimenticare il bene. I Giusti tra le Nazioni in Emilia Romagna e a Finale Emilia”, organizzata da Comune, associazione Alma Finalis e Nuovo Cinema Corso, in collaborazione con il Museo Ebraico di Bologna, in occasione della Giornata Europea dei Giusti che si celebra il 6 marzo.

Giornata europea dei Giusti: le iniziative in programma a Finale Emilia

Venerdì 4 marzo, alle ore 18.00, presso il Nuovo Cinema Corso, si terrà la presentazione del volume “I Giusti in Emilia Romagna”. All’incontro, moderato dall’assessora alla Cultura del Comune di Finale Emilia, Elisa Cavallini, parteciperanno le autrici del libro: Vincenza Maugeri, direttrice del Museo Ebraico di Bologna dal 2014, Caterina Quareni, che si occupa dei progetti culturali, della biblioteca/centro di documentazione e della libreria del Museo Ebraico di Bologna, ed Elena Pirazzoli, memorialista. Ingresso con super Green Pass e mascherina ffp2

Domenica 6 marzo, invece, i volontari dell’Associazione culturale Alma Finalis proporranno due visite guidate (ore 10 e ore 11) presso il Cimitero Ebraico di Finale Emilia. Per prenotazioni visite guidate: Alma Finalis 353 4258898; info@almafinalis.it.

LEGGI ANCHE:

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017