Giornata europea dei Giusti, a San Felice domenica 6 marzo reading di memoria

SAN FELICE SUL PANARO – Domenica 6 marzo, a San Felice sul Panaro, alle ore 21, all’auditorium di viale Campi, 41/b è in programma: “L’alba ci colse come un tradimento: parole, immagini e musiche per raccontare le memorie della deportazione”. Si tratta di una reading di memoria, a cura di Giovanni Taurasi e con accompagnamento musicale di Stefano Garuti e Francesco Grillenzoni. L’iniziativa, organizzata dall’assessorato alla Cultura del Comune di San Felice sul Panaro, biblioteca comunale e Istituto storico di Modena, si svolge in occasione della Giornata della Memoria, Giornata europea dei Giusti. Nel corso della conferenza – spiega l’Amministrazione comunale attraverso una nota stampa – verrà analizzato il fenomeno della deportazione nelle sue principali tipologie: militare, politica e razziale, con lettura di brani, testimonianze e diari di deportati. L’incontro, in occasione della Giornata europea dei Giusti, è aperto al pubblico, con prenotazione obbligatoria dal 22 febbraio al 3 marzo, ai numeri: 335/7182220 – 0535/ 86391, email: biblioteca@comunesanfelice.net Ingresso con green pass rafforzato e mascherina FFP2.

