Medolla, l’associazione “L’alveare nell’albero” semina mix per insetti impollinatori nei parchi comunali

MEDOLLA – Sabato 12 marzo, insieme ai volontari del verde e grazie alla collaborazione con il Comune di Medolla e a GardenVivai Morselli, l’associazione L’alveare nell’albero – aps ha realizzato un progetto al quale lavorava da tempo: seminare mix per insetti impollinatori su due aree di parchi comunali di Medolla (Parco Monjardin e parco di Villafranca) con l’aiuto dei bimbi di due sezioni della scuola materna Benassi. Questo – spiega l’associazione attraverso un post sulla propria pagina Facebook, non vuole essere un punto di arrivo ma una tappa intermedia per creare consapevolezza dell’ecosistema in cui viviamo e costruire relazioni positive.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017