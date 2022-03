Mercoledì delle Ceneri, oggi comincia la Quaresima

Oggi, mercoledì 2 marzo, inizia la Quaresima. Si tratta del percorso di 40 giorni (sono in realtà 44, ma le domeniche non vengono contate al fine di questo calcolo) che prepara alla celebrazione della Pasqua, prevista nel 2022 per domenica 17 aprile, e dura dal Mercoledì delle Ceneri fino al Giovedì Santo, per un totale, appunto, di quarantaquattro giorni. La durata della Quaresima richiama i quaranta giorni trascorsi da Gesù nel deserto dopo il suo battesimo nel Giordano e prima del suo ministero pubblico. Oggi è, dunque, il Mercoledì delle Ceneri, come viene definito il primo giorno di Quaresima, appuntamento liturgico che per i credenti è associato al digiuno e all’astinenza dalle carni. Quest’anno, poi, in occasione della giornata odierna, Mercoledì delle Ceneri, il Papa ha proposto una Giornata di preghiera e digiuno contro la guerra in corso in Ucraina: “Gesù ci ha insegnato che all’insensatezza diabolica della violenza si risponde con le armi di Dio, con la preghiera e il digiuno. La Regina della pace preservi il mondo dalla follia della guerra”.

LEGGI ANCHE:

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017