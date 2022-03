Concordia, i beni di prima necessità donati dai cittadini in viaggio verso l’Ucraina

CONCORDIA – La consegna di beni di prima di necessità per la popolazione ucraina è andata avanti ininterrottamente, a Concordia, per l’intera giornata di ieri, martedì 1 marzo, e le consegne sono state così numerose che per stoccare le donazioni si è dovuti ricorrere al camion del Comune.

Fra i tanti donatori – si legge sulla pagina Facebook del Comune – anche una classe della scuola elementare “Gasparini” che è stata accolta dal sindaco Luca Prandini nello spazio allestito davanti al municipio di Piazza 29 Maggio. I beni raccolti sono stati immediatamente consegnati alla Comunità Ucraina di Carpi che ha in programma per la giornata di oggi, mercoledì 2 marzo, la partenza verso il confine ucraino di un primo carico di aiuti alla popolazione.

L’Amministrazione comunale ringrazia il Gruppo Comunale di Volontari della Protezione Civile che per l’intera giornata ha accolto i numerosi cittadini che hanno portato le loro donazioni.

