Nonantola, domenica 27 marzo la Messa all’Abbazia andrà in onda su Rai1

NONANTOLA – Domenica 27 marzo, la Messa che tradizionalmente Rai1 trasmette in diretta alla domenica mattina sarà – si legge sul “Resto del Carlino” – quella celebrata all’Abbazia di Nonantola. L’appuntamento con la Messa, che inizialmente era stato previsto per lo scorso novembre, è in programma alle ore 11 e sarà preceduto, nei minuti che anticiperanno l’inizio della celebrazione, da un servizio sulla storia dell’Abbazia, con immagini girate dalla Rai. A seguire, verrà officiata la liturgia, presieduta dall’arcivescovo Erio Castellucci, affiancato dal parroco don Alberto Zironi e dal vicario parrocchiale don Luca Piacentini. Non si tratta della prima volta in cui Nonantola ospita una Messa in diretta Rai: è già accaduto, infatti, nel novembre del 1994.

