Novi, al via il progetto “Ragazzi fuori dallo schermo”

NOVI- Ragazzi fuori dallo schermo è un nuovo progetto a Novi, rivolto agli adolescenti proposto da Famiglia ludica, come associazione di volontariato, in collaborazione con Gabriele Mari (educatore e game designer) ed Elisa Lolli (attrice e drammaturga).

L’obiettivo di Ragazzi fuori dallo schermo è quello di distogliere i ragazzi dall’uso eccessivo dei mezzi tecnologici ma senza demonizzarli e senza l’intenzione di ridurne drasticamente l’uso.

Ci si occuperà invece di darne una visione e un conseguente utilizzo più consapevoli, offrendo al contempo ai ragazzi un’alternativa reale e socializzante, nella quale possano ritrovare gli stessi stimoli che li spingono ad usare della tecnologia.

Destrutturando i meccanismi e gli stimoli che creano in loro assuefazione (con particolare riferimento a youtuber/tiktoker/videoblogger da un lato e videogiochi dall’altro) è possibile analizzarli, comprenderli e ritrovarli/ricrearli all’interno di attività ricreative e culturali da fare in presenza incentivando la socializzazione, l’inclusività e il senso civico e critico attraverso dialogo , collaborazione e conoscenza reciproca . In secondo luogo il lavoro effettuato attraverso i mezzi del gioco da tavolo e del teatro, in un contesto quindi di distensione, serenità e divertimento, danno la possibilità di mettersi alla prova e confrontarsi coi pari con la possibilità di lavorare per obiettivi, avere gratificazioni e permettersi di sbagliare in contesti “protetti” in cui accrescere le proprie competenze e potenzialità.

Il laboratorio sarà libero e gratuito e prevede 15 incontri pomeridiani (10 di teatro e 5 di gioco da tavolo) e due momenti plenari.

La partecipazione sarà limitata a 15 giovani dagli 11 ai 19 anni e si richiederà un minimo di continuità nella frequenza.