Novi, chiude la vendita al dettaglio del Caseificio Razionale novese: ora si deve andare a Moglia

NOVI- Chiude la vendita al dettaglio del Caseificio Razionale novese: ora si deve andare a Moglia, in un’altra regione, per avere il formaggio fatto in Emilia. Dopo 60 anni di onorata attività il 14 marzo il caseificio Razionale novese chiuderà i battenti del suo spaccio aziendale: vanno in pensione i due storici dipendenti e il negozio si è deciso che non lo tiene aperto più nessuno. Per acquistare il parmigiano reggiano prodotto a Novi, ora, ci si dovrà mettere in auto e arrivare fino a Moglia: in provincia di Mantova. Oppure fare l’ordine on line

E’ stata la direzione del caseificio ad annunciare la chiusura dello spaccio novese, con un avviso ai clienti affisso sulla vetrina del negozio con il quale informa che “la vendita al dettaglio sarà disponibile solo al Murasa Cafè di Moglia, oppure online”.

La reazione dei novesi

“Quando a Novi si parla di parmigiano reggiano ci si capisce subito: il Razionale novese, un orgoglio del nostro territorio, del nostro Comune e uno dei più grandi della nostra Regione– ha scritto sui social la ex sindaca di Novi Luisa Turci- Quando ho letto l’avviso che ci informa che per acquistare il formaggio dobbiamo andare a Moglia, oltre che online, mi sono sentita triste“.

“Ho ripensato a quella mattina di fine maggio 2012, dopo il terremoto, quando con il presidente Vasco Errani e l’allora assessore regionale Gian Carlo Muzzarelli andammo al caseificio a vedere la devastazione provocata dal sisma. Le forme di parmigiano crollate a terra con le scalere, la disperazione del presidente Tosi e del casaro Grana, delle maestranze e il nostro dolore e preoccupazione”.

Tutti in Lombardia, ma l’Emilia-Romagna aveva dato fondi post terremoto

A marzo, il caseificio era stato la prima realtà del settore agro-alimentare in Emilia-Romagna a presentare la domanda di contributo, a seguito dei danni subiti del sisma 2012.

Nel giugno 2015 il Caseificio Razionale novese era stato liquidato con la somma di 257.150,81 euro: determinata in base al parere espresso dal Nucleo di valutazione.

Il Caseificio Razionale novese

Il Caseificio Razionale Novese di Novi di Modena è una delle eccellenze della Bassa modenese in Italia e nel mondo. Tra i tanti riconoscimenti conquistati, l’ultima medaglia d’oro ai World Cheese Awards per il suo Parmigiano-Reggiano stagionato oltre 40 mesi.

