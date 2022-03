Novi, si amplia e si rinnova il sistema di videosorveglianza urbana

NOVI DI MODENA – Proseguono, a Novi, i lavori di realizzazione del progetto approvato dall’Unione Terre d’Argine per l’estensione e l’aggiornamento del precedente impianto di videosorveglianza urbana già installato nel territorio dei comuni dell’Unione.

La prima fase, portata avanti nonostante le difficoltà dell’emergenza pandemica, ha previsto la migrazione nel nuovo impianto di videosorveglianza di telecamere già presenti. Per il Comune di Novi si tratta in totale di 26 telecamere di contesto di cui 21 di recente installazione, oltre che della sostituzione di ulteriori 5 telecamere con modelli di ultima generazione all’avanguardia ed innovative.

Ampliamento del sistema di videosorveglianza a Novi: iniziata la seconda fase

In queste settimane è iniziata la seconda fase che consiste nel potenziamento ed ampliamento dell’impianto e prevede l’installazione di 11 nuove telecamere di contesto (di cui una recentemente installata a Sant’Antonio in Mercadello nei pressi del PalaRotary). Ad integrazione del sistema sono in corso di posizionamento, inoltre, 11 telecamere controllo targhe (varchi) in 5 punti strategici del paese che permetteranno di controllare i flussi di traffico all’interno del territorio dell’Unione e di verificare anche eventuali veicoli rubati, sprovvisti di assicurazione e con revisione scaduta.

Una volta completato il progetto, saranno, quindi, presenti sul territorio complessivamente 53 punti di osservazione. Individuati in base alla conoscenza approfondita del centro e delle frazioni, all’esperienza della Polizia Locale e in sinergia con le altre forze dell’ordine.

L’intero sistema di videosorveglianza, basato su moderne e performanti infrastrutture tecnologiche, è collegato alla Centrale operativa della Polizia Locale dell’Unione e anche alle centrali di Polizia di Stato e Carabinieri di Carpi.

