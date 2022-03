Prima Categoria: turno di riposo per il Ravarino, agganciato al secondo posto dallo United Carpi

di Simone Guandalini – Limita i danni il Ravarino nella diciannovesima giornata del Girone D di Prima Categoria: nel girono del turno di riposo, infatti, la formazione ravarinese rischiava il sorpasso da parte dello Unied Carpi al secondo posto in classifica. La formazione carpigiana, però, non è andata oltre il pareggio a reti inviolate nella trasferta sul campo del Madonnina Calcio: Ravarino e United Carpi sono, ora, appaiate a quota 31 punti, al secondo posto, alle spalle della capolista Atletic Cdr Mutina, che, grazie al successo ottenuto sul campo del Galeazza, si è portata a 16 punti di vantaggio sul secondo posto. Dopo il turno di riposo, per il Ravarino la prossima settimana è in programma il delicatissimo scontro diretto, in trasferta, contro lo United Carpi.

Prima Categoria, Girone D, risultati giornata 19:

Falkgalileo – Reggiolo 2-0

Galeazza – Atletic Cdr Mutina 0-3

Madonnina Calcio – United Carpi 0-0

Masone – Real Terre&Acqua 4-0

Polisportiva Virtus Correggio – Polivalente San Damaso 1-2

Sammartinese – Virtus Cibeno 0-2

Riposa: Ravarino

Prima Categoria, Girone D, classifica:

Atletic Cdr Mutina 47*

Ravarino 31*

United Carpi 31

Reggiolo 29

Masone 27*

Galeazza 26

Polisportiva Virtus Correggio 25*

Madonnina Calcio 23

Polivalente San Damaso 23*

Virtus Cibeno 22

Sammartinese 20

Falkgalileo 15*

Real Terre&Acqua 2

*una partita in meno

LEGGI ANCHE:

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017