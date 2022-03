Prima Categoria: turno di riposo per il Ravarino

di Simone Guandalini – Dopo l’importantissimo successo per 2-1 sul campo del Reggiolo, turno di riposo per il Ravarino, secondo in classifica, nella 19esima giornata del Girone D di Prima Categoria. United Carpi e lo stesso Reggiolo, dietro al Ravarino rispettivamente di uno e due punti, proveranno a sfruttare l’occasione per un sorpasso in classifica. Lo United Carpi farà visita al Madonnina Calcio ottavo, mentre il Reggiolo proverà a rifarsi dopo il ko della scorsa settimana sul campo della Falkgalileo. Il Ravarino tornerà, invece, in campo la prossima settimana, per la ventesima giornata di campionato: domenica 27 marzo farà visita allo United Carpi in un altro delicatissimo scontro diretto.

Prima Categoria, Girone D, calendario giornata 19 (domenica 20 marzo, ore 14.30):

Falkgalileo – Reggiolo

Galeazza – Atletic Cdr Mutina

Mandonnina Calcio – United Carpi

Masone – Real Terre&Acqua

Polisportiva Virtus Correggio – Polivalente San Damaso

Sammartinese – Virtus Cibeno

Turno di riposo: Ravarino

Prima Categoria, Girone D, classifica:

Atletic Cdr Mutina 44*

Ravarino 31

United Carpi 30

Reggiolo 29

Galeazza 26

Polisportiva Virtus Correggio 25*

Masone 24*

Madonnina Calcio 22

Polivalente San Damaso 20*

Sammartinese 20

Virtus Cibeno 19

Falkgalileo 12*

Real Terre&Acqua 2

*una partita in meno

LEGGI ANCHE:

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017