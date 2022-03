Promozione: scontro diretto tra Cavezzo e Quarantolese, la V. Camposanto ospita il Persiceto 85

di Simone Guandalini – E’ un derby della Bassa modenese il big match della 19esima giornata del Girone C di Promozione, in programma tra sabato 19 e domenica 20 marzo. Nel pomeriggio di domenica, infatti, Cavezzo e Quarantolese, rispettivamente terza e quarta forza del campionato, si affronteranno al comunale Nino Borsari: in palio, una delle posizioni di vetta della classifica. Nel giorno di riposo della capolista La Pieve Nonantola, ormai praticamente irraggiungibile dall’alto dei suoi 16 punti di vantaggio sul secondo posto, la Virtus Camposanto seconda ospiterà il Persiceto 85, ultimo a pari punti con la Centese. Squadre, queste ultime, in lotta con la Solierese nelle zone basse della classifica: dopo il rinvio dello scontro diretto contro il Casumaro, in programma la scorsa settimana, la formazione di Soliera farà visita all’Atletico Spm, in un altro match delicato in zona salvezza.

Promozione, Girone C, calendario giornata 19:

Sabato 19 marzo, ore 15:

Fiorano – Polinago

Domenica 20 marzo, ore 14.30:

Atletico Spm Calcio – Solierese

Casumaro – Castelnuovo

Cavezzo – Quarantolese

Centese Calcio – Ganaceto

Virtus Camposanto – Persiceto 85

Riposa: La Pieve Nonantola

Promozione, Girone C, classifica:

La Pieve Nonantola 44

Virtus Camposanto 28

Cavezzo 27*

Quarantolese 26

Ganaceto 26*

Polinago 24

Castelnuovo 21

Atletico Spm Calcio 19

Fiorano 18*

Casumaro 17*

Solierese 15**

Persiceto 85 14

Centese Calcio 14*

*una partita in meno

**due partite in meno

LEGGI ANCHE:

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017