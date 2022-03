Ravarino, “Non temiAMO la matematica”: Piergiorgio Odifreddi spiega “Il genio delle donne”

RAVARINO – Un interessante percorso sulla scienza al femminile lungo due millenni di storia: da Ipazia di Alessandria (matematica, astronoma e filosofa dell’antica Grecia) a Rita Levi Montalcini, da Marie Curie alla farmacista cinese Tu Youyou (premio Nobel 2015 per la Medicina, scopritrice di una cura per la malaria). Il filo conduttore è proprio “Il genio delle donne”, che è anche il titolo della lezione-spettacolo che il prof. Piergiorgio Odifreddi, popolare matematico, logico e saggista terrà domani, venerdì 18 marzo, alle ore 21, presso il Teatro Comunale di Ravarino, nell’ambito della rassegna “Non temiAMO la matematica” giunta alla decima edizione. Il prof. Odifreddi farà sfilare virtualmente sul palco del teatro ravarinese alcune straordinarie rappresentanti del genio femminile. Con maschile ammirazione ne verranno ricostruiti i percorsi di vita, le difficoltà affrontate, i colpi di genio, la dedizione assoluta e la libertà di pensiero. L’incontro è ad ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti ma con prenotazione obbligatoria. Per chi non potesse partecipare direttamente sarà disponibile una diretta streaming sul sito www.nontemiamolamatematica.it al quale occorre fare riferimento anche per info e prenotazioni posti.

Per gli operatori della stampa modenese è stato organizzato un incontro in anteprima con il prof. Odifreddi, alle ore 16:30 presso la sede della Provincia di Modena (viale Martiri della Libertà 34). Per info: +39 329 0174008.

La rassegna “Non temiAMO la Matematica” è promossa dal Comune di Ravarino con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna, della Provincia di Modena e dell’Ufficio Scolastico Regionale, ed è realizzata in collaborazione con l’Istituto Comprensivo I.C.2 Ravarino e Sintab. Nel corso della sua decennale esperienza, è riuscita a promuovere la cultura scientifica ed avvicinare la disciplina dei numeri ad un pubblico più ampio e non specialistico attraverso momenti divulgativi, conferenze teatralizzate, laboratori ed attività didattiche per le scuole. Semplici cittadini, studenti, insegnanti ed appassionati possono così sperimentare un approccio inconsueto e divertente alla matematica, reso possibile da relatori che uniscono una grande competenza scientifica ad una eccellente capacità comunicativa.

L’edizione 2022 è resa ancora più speciale grazie anche al contributo concesso dal MUR-Ministero della Università e della Ricerca. La realizzazione della decima edizione della rassegna “Non temiAMO la Matematica” vede il contributo di: Assicoop-UnipolSai; Associazione Agorà; Casa vinicola “Marchesi di Ravarino”; CIRFOOD; Le Conserve della Nonna; Osteria “Il Grano di Pepe”; Sinergas.

