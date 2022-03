Ricostruzione post sisma a rischio stop, i tecnici: “I prezzi aumentano troppo”

“I prezzi aumentano troppo”. I tecnici che operano nel “cratere” del sisma 2012 sono preoccupati per il rischio stop ai cantieri della ricostruzione, e hanno scritto a sindaci e Regione per spiegare la situazione e chiedere un intervento.

Cna, Confagricoltura, Confartigianato, ingegneri, geometri e architetti hanno firmato la missiva.

Con riferimento ai forti aumenti dei costi d’intervento verificatisi a partire dal 2021, fanno presente quanto segue:

1) In base ai dati raccolti presso gli Uffici Ricostruzione Privata dei comuni dell’area nord

della provincia di Modena, risulterebbe che oltre 700 pratiche sono ancora in corso di

realizzazione.

2) I lavori di gran parte di dette pratiche, sono stati completati ed appaltati sulla base dei

prezziari pubblicati dal 2012 al 2016.

3) Nel corso del 2021 e nei primi mesi dell’anno in corso, si sono verificati aumenti dei

prezzi delle materie prime che interessano direttamente o indirettamente il settore delle

costruzioni, che hanno provocato aumenti dei costi di parecchie lavorazioni di gran

lunga superiori al 10% e tali da comportare l’applicazione di quanto previsto dall’art.

1664 del Codice Civile.

4) Già da tempo le imprese impegnate nella ricostruzione privata hanno evidenziato forti

difficoltà riconducibili alla casistica di cui al precedente punto 3), chiedendo

l’applicazione della revisione dei prezzi di appalto, fino a minacciare la sospensione dei

lavori in caso di mancato accoglimento di tale richiesta (vedi documentazione

allegata).

5) Recenti provvedimenti legislativi (art. 29 D.L. 27/01/2022, n. 4) hanno reintrodotto

l’obbligo di inserimento nei documenti di gara di clausole di revisione prezzi : ma ciò

sembra di intendere sia riferito ad opere pubbliche in fase di appalto; a nostro parere

detti provvedimenti non affrontano il tema degli interventi privati di riparazione danni da

sisma che, come già precisato, fanno spesso riferimento a prezziari pubblicati dal 2012

al 2016.

6) Come evidenziato anche dalla stampa locale la situazione in essere sta provocando

una serie di fenomeni che possono avere pesanti ripercussioni su tempi e modalità di

chiusura delle centinaia di interventi privati post-sisma ancora da completare.

Per le argomentazioni sintetizzate ai punti precedenti, i tecnici operanti nel “cratere” del

sisma 2012 ed in particolare dell’Area Nord della provincia di Modena, si appellano ai

Sindaci dei comuni dell’Area Nord affinchè gli stessi si facciano portatori, presso la

Regione Emilia Romagna, della gravità della situazione ad auspicano l’adozione di

provvedimenti che consentano di uscire dall’attuale situazione di stallo al fine di poter

completare, a dieci anni dall’evento, gli interventi di riparazione dei danni conseguenti il

sisma del maggio 2012.