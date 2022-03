Rimesso in libertà il padre di tre figli che aveva rubato nei supermercati di Soliera e Carpi

SOLIERA E CARPI – Rimesso in libertà il padre di tre figli che aveva rubato nei supermercati di Soliera e Carpi. L’uomo, un 28enne che ha appena iniziato a lavorare come operaio, venerdì scorso era stato sorpreso a rubare cibo e prodotti per la pulizia in due supermercati tra Carpi e Soliera. In poche ore aveva raggranellato un bottino del valore di oltre 1600 euro.

L’ultimo furto però gli è riuscito male perché è stato scoperto dal personale di sorveglianza che lo ha bloccato in attesa dei Carabinieri. In macchina aveva altri prodotti rubati poco prima.

Al processo per direttissima che si è tenuto sabato mattina il 28 enne ha spiegato la situazione e ha chiesto scusa per l’accaduto. Ha raccontato di essere in difficoltà economiche e che quelle cose erano destinate ai suoi tre figli e che la moglie non sapeva niente del modo in cui intendeva portare a casa da mangiare. Ha promesso di non rifarlo più e si è offerto di ripagare il maltolto. L’uomo è stato quindi rimesso in libertà, in attesa della sentenza fissata a luglio, e sottoposto ad obbligo di firma. La merce è stata restituita.

