Ruba un’auto davanti all’ingresso del Pronto Soccorso e fugge: intercettato ed arrestato

La Polizia di Stato ha tratto in arresto un cittadino straniero di 54 anni per il reato di furto aggravato di un’autovettura. Intorno alle ore 2.30 di domenica mattina, gli agenti sono intervenuti presso l’Ospedale di Baggiovara, in quanto un uomo aveva segnalato il furto della propria autovettura avvenuto sotto i suoi occhi.

Il ladro aveva approfittato di un momento di distrazione del proprietario che aveva lasciato per pochi istanti il veicolo aperto con le chiavi inserite nel cruscotto, davanti all’ingresso della struttura, per facilitare la salita a bordo del figlio infortunato, appena dimesso dal Pronto Soccorso. L’autovettura è stata intercettata dalla Volante della Polizia mentre percorreva via Giardini. Nonostante gli agenti gli avessero intimato l’alt e azionato i dispositivi luminosi e sonori, l’uomo non si è fermato, ma ha spento i fari e ha proseguito la marcia sgommando, mettendo a rischio l’incolumità degli stessi operatori e degli utenti della strada. Dopo un breve inseguimento, la Volante è riuscita, con una manovra repentina, a bloccargli ogni via di fuga all’altezza di viale Amendola.

Il 54enne, già noto a questi Uffici, è stato accompagnato in Questura. In evidente stato di alterazione psicofisica da assunzione di bevande alcoliche, è stato sottoposto a prova alcoltest, che ha dato esito positivo, motivo per il quale è stato anche deferito all’AG. ai sensi del Codice della Strada per guida sotto l’influenza dell’alcool.

