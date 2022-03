Seconda Categoria: la Solarese rimonta il Rivara, Vis San Prospero ko. Pari per la Pol. Nonantola

di Simone Guandalini – Con un’incredibile rimonta dallo 0-2 al 3-2 finale contro il Rivara, la Solarese non solo conferma il primato nel Girone E di Seconda Categoria, ma allunga sul secondo posto, ora distante 4 punti e occupato dal Novellara, che si impone 0-2 nello scontro diretto sul campo di una Vis San Prospero che, dopo la seconda sconfitta consecutiva, viene superata in classifica dai rivali di giornata e agganciata al terzo posto da Campogalliano e Villa d’Oro. Sul campo di Solara, la formazione di casa va sotto di due reti contro il Rivara nel primo tempo: al 12′, Goldoni in fascia passa a Malagoli, che controlla e, dopo una bella azione personale, vince due contrasti e tira in porta, firmando il vantaggio degli ospiti. Al 40’, arriva il raddoppio: gli ospiti ci provano con Quarta R., che dal fondo crossa per Malagoli M: Gallerani prova la parata, ma non trattiene, arriva Goldoni che di destro segna il 2-0 per il Rivara. Nella ripresa è tutta un’altra Solarese e tra il 67′ e il 76′ arriva l’incredibile rimonta: al 67′, Sala, su rimessa laterale, passa a Pedrazzi, che spizza di testa in area. A ricevere c’è Russo, che, in rovesciata, accorcia le distanze. Il Rivara sembra accusare il colpo e al 70’ Donato, con una bella azione personale, smarca Pedrazzi, che si infila in mezzo alla difesa e segna il gol del 2-2. Non è finita qui: al 76’, su punizione per la Solarese, Ferraresi viene atterrato in area da Luppi M.: il direttore di gara assegna il rigore, che Russo non sbaglia: doppietta e 3-2 definitivo per i padroni di casa. Davanti al proprio pubblico, invece, la Vis San Prospero cade 2-0 contro il Novellara nello scontro diretto della diciassettesima giornata: a decidere il match sono le reti, arrivate entrambe nella ripresa, di Bellesia e Cavalletto, che chiude i conti nel recupero, rendendo vani i tentativi dei padroni di casa di riaprire il match. Nelle zone alte della classifica, importante successo anche per la Villa d’Oro, che ritrova la vittoria dopo il ko di Rivara, sconfiggendo 3-1 la Folgore Mirandola, che aveva conquistato 4 punti nelle ultime due gare. Alla formazione mirandolese non basta, per rispondere alla doppietta di Calaiò e alla rete di Fontana per i padroni di casa, il gol di Grosselle. Brutto ko casalingo, infine, per la Sanmartinese che, davanti al proprio pubblico, cade 2-3 contro il Cabassi Union Carpi terzultimo in classifica: per la formazione di casa non sono sufficienti le reti dei soliti Negrelli e Bicaku. Per gli ospiti, a segno Salzano con una doppietta e Barletta.

Nel Girone G, la Pol. Nonantola, capolista con dieci punti di vantaggio sullo United Montefredente secondo, torna dalla trasferta di Crespellano con un pareggio (2-2) e un punto conquistato. La formazione ospita passa in vantaggio due volte, prima al 29′ e poi al 51′, con Momodu, che, prima, ben lanciato da Dalledonne, firma il vantaggio, e poi replica a inizio ripresa, ancora su assist del compagno. Il Crespo Calcio, però, risponde entrambe le volte dal dischetto: prima, al 35′, è Berni a firmare il momentaneo 1-1, poi al 79′ tocca ad Andran trovare, sempre dagli undici metri, il gol del definitivo 2-2. Nel Girone L, infine, turno di riposo per lo Junior Finale.

Seconda Categoria, Girone E, risultati giornata 17:

Carpine 1954 – Campogalliano 0-1

Polisportiva Solarese – Rivara 3-2 (12’ Malagoli M (R), 40’ Goldoni (R), 67’ Russo (S), 70’ Pedrazzi (S), 76’ rig. Russo (S))

Solarese: Gallerani, Sala, Malpighi, Rinieri, Cocchi, Gelati, Dondi (66’ Ferraresi), Roversi (66’ Fiozzi), Diazzi (47’ Pedrazzi), Russo (84’ Spagnolini), Donato. A disp: Accarrino, Climenti, El Gourche, Spagnolini, Ferraresi, Borelli, Bastiglia, Fiozzi, Pedrazzi. All: Cestari

Rivara: Pivanti, Quarta R., Goldoni (cap), Grossi, Braghiroli, Luppi M (89’ Pignatti F)., Vacchi M (85’ Vancini), Sala, Malagoli M. (80’ Fregni), Quarta A (73’ Vuksani)., Luppi R. A disp: Bergonzoni, Vancini, Pieracci, Pignatti F., El Marjani, Lafranco, Pignatti P., Fregni, Vuksani. All: Pignatti

Ammoniti: 32’ Diazzi, 41’ Malagoli M., 59’ Quarta A., 60’ Dondi, 61’ Goldoni, 75’ Fiozzi, 80’ + 83’ Ferraresi, 85’ Luppi R, 94’ Vuksani

Espulsi: 83’ Ferraresi, 96’ Fiozzi

San Paolo – 4 Ville APS 0-2

Sanmartinese – Cabassi Union Carpi 2-3 (Bicaku (S), Negrelli (S), Salzano (C), Barletta (C), Salzano (C))

Villa d’Oro Calcio – Folgore Mirandola 3-1 (Calaiò (V), Calaiò (V), Fontana (V), Grosselle (F))

Vis San Prospero – Novellara Sportiva 0-2 (Bellesia, Cavalletto)

Baracca Beach – Daino Santa Croce 2-6

Seconda Categoria, Girone E, classifica:

Polisportiva Solarese 34

Novellara Sportiva 30

Villa d’Oro Calcio 29

Vis San Prospero 29

Campogalliano 29

Daino Santa Croce 28

Rivara 25

Sanmartinese 23

Folgore Mirandola 21

San Paolo 20

Baracca Beach 17

Cabassi Union Carpi 16

Carpine 1954 15

4 Ville APS 13

Seconda Categoria, Girone G, risultati giornata 16:

Appennino 2000 – Monte San Pietro 2-2

Bazzanese Calcio 1923 – Maranese 2-0

Crespo Calcio – Pol. Nonantola 2-2 (29′ 51′ Momodou (N), 35′ rig. Berni (C), 79′ rig. Andrean (C))

Crespo Calcio: Alberghini, Raiano, Battiato, Gombia, Selleri, Degboe, Gardini, Carini, Berni, Ben Rejeb, Dottia. A disp: Venturelli, Cua, Carota, D’Agostino, Nadalini, Andrean, Beghelli, Greco.

Pol. Nonantola: Pasini, Gentile, Zampirollo, Guastalli, Setti, Sela, Fowe, Dalledonne, Momodu, Carnazza, Sirotti. A disp: Morisi, Trenti, Cavicchioli, D’Ambrosio, Sighinolfi, Bulgarelli, Conte, Montanari, Moccia. All. Mayer

Ammoniti: Raiano, Dottia, Carota, Gentile, Trenti Gaggio – Piumazzo 1970 0-0

Pioppe Calcio – Calcara Samoggia 5-0

S. Anna – Ponte Ronca 1-4

United Montefredente – Zocca 5-0

Seconda Categoria, Girone G, classifica:

Pol. Nonantola 38

United Montefredente 28

Pioppe Calcio 28

S. Anna 26*

Gaggio 26

Crespo Calcio 22

Piumazzo 1970 21

Appennino 2000 21

Maranese 19

Ponte Ronca 19

Monte San Pietro 18

Zocca 7*

Calcara Samoggia 7

Bazzanese Calcio 1923 7

Seconda Categoria, Girone L, risultati giornata 15:

Barco – Laghese 0-5

Bondeno Calcio – Dogatese 2-1

Ostellatese – Nuova Codigorese 1-0

Ricci Francesco – Filo 2-1

Sorgente – Amici di Stefano 2017 0-1

Traghetto Molinella – Santa Maria Codifiume 1-4

Riposa: Junior Finale

Seconda Categoria, Girone L, classifica:

Ostellatese 29*

Amici di Stefano 2017 29

Bondeno Calcio 28

Nuova Codigorese 26

Santa Maria Codifiume 24

Junior Finale 23*

Ricci Francesco 21

Dogatese 17

Sorgente 16

Filo 14

Laghese 13

Traghetto Molinella 10

Barco 1

*una partita in meno

