Soliera, sale grosso sparso intorno ad uno dei nuovi aceri piantati in via Foscolo

SOLIERA – La segnalazione arriva dall’Amministrazione comunale di Soliera: intorno ad uno dei nuovi aceri che sono stati recentemente piantati in via Foscolo, a Soliera, è stato sparso del sale grosso, con l’evidente scopo di causare dei danni alla pianta, facendo sì che si seccasse. Per evitare di essere scoperto, l’ignoto responsabile del gesto ha sotterrato il sale grosso, in modo che non si vedesse. Il tentativo di nascondere il gesto non è, però, bastato: un tecnico comunale, in occasione di un sopralluogo in via Foscolo, a Soliera, ha scoperto la presenza del sale e l’ha segnalata all’Amministrazione comunale. Il Comune di Soliera, oltre a condannare l’incomprensibilità del gesto, ricorda che per questo tipo di situazioni si configura il reato di danneggiamento di bene pubblico e che il responsabile, qualora fosse scoperto, potrebbe essere denunciato.

