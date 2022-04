25 aprile a Mirandola: le iniziative di Cgil e Anpi. Si parte il 6 aprile

MIRANDOLA- Si inizia venerdì 8 aprile con il calendario di iniziative, cerimonie e incontri a Mirandola promosse da Cgil e Spi Cgil Area Nord, Cisl Emilia Centrale, insieme all’Anpi e in collaborazione con Educamente, per il 77° anniversario del 25 aprile.

Venerdì 8 aprile alle ore 21 presso la sala “E. Trionfini” (in piazza Ceretti, 9) ci sarà la presentazione del documentario “Ad ogni costo” di Jurij Razza (Italia 2020, 38′), alla presenza dell’autore.

Il documentario è stato girato nel rifugio notturno di Lecco, gestito da Caritas, che ogni notte d’inverno accoglie chi non ha un tetto. Dieci persone provenienti da tutto il mondo – da ogni angolo dell’Africa ma anche dall’America Latina, dall’Asia e dall’Europa stessa – che sono transitate dal rifugio per raccontare le loro storie di persone costrette, per i motivi più vari, a migrare.

Martedì 19 aprile presentazione del libro “Noi partigiani” di Gad Lerner e Laura Gnocchi, con la prefazione di Carla Nespolo. All’auditorium Rita Levi Montalcini, alle ore 21, saranno presenti gli autori: insieme ai quali si sfoglieranno alcune delle più significative pagine del Memoriale della Resistenza italiana. Condurrà l’incontro la direttrice dell’Istituto storico della Resistenza di Modena Metella Montanari.

Sabato 23 aprile tradizionale giro dei cippi ai caduti per la lotta di Liberazione. Il ritrovo e la partenza sono previsti per le ore 14.30 in piazza Matteotti.

Domenica 24 aprile, alle ore 16, presso l’auditorium Luosi-Pico (via Barozzi, 8) iniziativa “62926: Silvestri Renzo” un soldato italiano nei lager in Germania 1943-1945” a cura dell’associazione Educamente e dell’istituto Luosi-Pico. Presente all’iniziativa Renzo Silvestri.

Lunedì 25 aprile “Pranzo partigiano” con menù tradizionale e vegetariano, alle ore 12.30, alla Pala Feste “C. Comini” (via Dorando Pietri) con il contributo di Coop Alleanza 3.0.

A seguire, alle ore 15, ritrovo e partenza presso il palazzo municipale (piazza Costituente) per il giro dei cippi del centro storico in memoria dei caduti per la lotta di Liberazione.

Le partecipare a tutte le iniziative sarà necessario la prenotazione contattando il numero 370.3316523.