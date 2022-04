A Finale ponte Fiscaglia vietato ai camion

A Finale ponte Fiscaglia vietato ai camion. E le automobili devono andare a senso unico alternato

Spiegano dal Comune di Finale Emilia che nel 2017, uno studio per rilievi geometrici ed indagini diagnostiche sul ponte di Foscaglia, ha evidenziato uno stato di ammaloramento della struttura, senza esecuzione negli anni successivi di interventi di ripristino. Una verifica eseguita dall’ingegnere strutturale dipendente della Regione Emilia Romagna, nello scorso mese di marzo, ha evidenziato un ulteriore ammaloramento dello stato già valutato nel 2017.

Alla luce di questa situazione, su prescrizione di quest’ultimo, si procede con l’istituzione del senso unico alternato e si impone il transito ad automezzi con portata massima di 3,5 tonnellate

Nei prossimi giorni verrà affidato ad un ingegnere strutturista specializzato in ponti, l’incarico di svolgere ulteriori verifiche e di fornire le indicazioni da seguire per il ripristino del ponte stesso. A tale scopo, verrà dato incarico sempre ad ingegnerie strutturista specializzato in ponti di eseguire la valutazione di tutti i ponti presenti sul territorio comunale, ad esclusione di quelli già soggetti a verifiche e progettazioni.

