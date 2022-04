Calcio a 5: vittorie per Modena Cavezzo Futsal e Pro Patria San Felice

di Simone Guandalini – Sono tornate in campo sabato 9 aprile, dopo alcune settimane di stop, Modena Cavezzo Futsal e Pro Patria San Felice, impegnate, rispettivamente, nel Girone B di Serie A2 e nel Girone B di Serie B di calcio a 5. Per entrambe le formazioni modenesi, il rientro in campo è stato dolce e accompagnato da un successo che le proietta nelle zone alte delle rispettive classifiche.

In Serie A2, il Modena Cavezzo Futsal ha superato 2-0, in trasferta, lo Sporting Altamarca Futsal, confermando il proprio quinto posto a pari punti con il Città di Massa quarto, a quota 38 punti. Hanno deciso il match le reti di Pires e Ronaldo. In Serie B, invece, la Pro Patria San Felice si è imposta 4-3, in rimonta, sul campo della Dozzese. Pro Patria in doppio vantaggio con le reti di Butturini e capitan Straface, ma poi la Dozzese ha accorciato e chiuso il primo tempo sul -1, per poi pareggiare a inizio ripresa e portarsi sul 3-2 a metà tempo. La Pro Patria San Felice opta per il portiere di movimento: ristabilita la parità dopo un paio di minuti di assedio grazie a Drago, i giallorossi hanno poi completato la rimonta ribaltando la sfida sino al 3-4 firmato ancora da Drago a circa un minuto e mezzo dal termine.

Serie A2, Girone B, risultati giornata 23:

CS Gisinti Pistoia – Buldog Lucrezia 8-4

VIS Gubbio – Futsal Villorba 9-5

Mestre – C.U.S. Ancona 8-2

Lenzi Automobili Prato – Città di Massa C5 1-4

Sporting Altamarca Futsal – Modena Cavezzo Futsal 0-2

Serie A2, Girone B, classifica:

CS Gisinti Pistoia 42*

Mestre 42*

Sampdoria Futsal 41*

Città di Massa C5 38*

Modena Cavezzo Futsal 38*

VIS Gubbio 25

Futsal Villorba 25*

Sporting Altamarca Futsal 21*

Buldog Lucrezia 19

Lenzi Automobili Prato 18*

Fenice Venezia Mestre 17

C.U.S. Ancona 4

*una partita in meno

Serie B, Girone B, risultati giornata 19:

Dozzese – Pro Patria San Felice 3-4

Fossolo 76 Calcio – Sant’Agata Futsal 8-3

Futsal Sassuolo – Dolimiti Energia Rovereto 4-5

Olimpia Regium – Lavagna C5 5-1

Athletic V5 – Aposa Bologna (15 aprile)

Futsal Cesena – Russi (16 aprile)

Serie B, Girone B, classifica:

Futsal Cesena 47*

Pro Patria San Felice 47*

Olimpia Regium 46*

Dolomiti Energia Rovereto 37

Russi 33*

Fossolo 76 Calcio 32

Sant’Agata Futsal 30

Aposa Bologna 18*

Dozzese 17

Athletic C5 8*

Futsal Sassuolo 6

Lavagna C5 2

*una partita in meno

