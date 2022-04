Carpi, gli appuntamenti in Cattedrale in occasione del Triduo Pasquale

CARPI – Con il Triduo Pasquale, apice dell’anno liturgico ed evento centrale della fede cattolica, entra nel vivo la Settimana Santa in Cattedrale, dopo aver vissuto la Domenica delle Palme e, mercoledì sera, la Messa Crismale presieduta dal vescovo Erio Castellucci alla presenza di tutti i sacerdoti.

Giovedì 14 aprile, giovedì santo, alle ore 19, sarà il vicario generale monsignor Gildo Manicardi a presiedere la “Messa in Coena Domini”, ricordo dell’istituzione dell’eucarestia. Venerdì 15 aprile, venerdì santo, alle ore 19, sempre monsignor Manicardi presiederà il rito della Celebrazione della Passione, con il bacio della croce, gesto ora sostituito da un gesto di adorazione nel rispetto delle norme anti-covid 19. Sabato 16 aprile la solenne solenne Veglia Pasquale con l’annuncio della risurrezione del Signore sarà presieduta dal vicario generale mons. Gildo Manicardi con inizio alle ore 21,30. Il giorno di Pasqua, domenica 17 aprile alle ore 10,45, la messa del giorno sarà presieduta dal vescovo Erio Castellucci. Il Lunedì dell’Angelo, lunedì 18 aprile, sarà osservato l’orario festivo delle sante messe.

Messaggio pasquale del vescovo Erio

Sul sito diocesicarpi.it e sul canale Youtube “Notizie Settimanale della diocesi di Carpi” (https://www.youtube.com/watch?v=2lB_s_l21LQ) sono disponibili il testo e il video del messaggio pasquale del vescovo Erio Castellucci.

Due appuntamenti serali per il Venerdì Santo

In occasione del Triduo Pasquale, per il Venerdì Santo (15 aprile) oltre alla celebrazione della Passione del Signore con l’adorazione della croce presso le parrocchie sono previsti altri momenti per mantenere il clima di preghiera e raccoglimento con la pratica della Via Crucis: in Cattedrale alle ore 21 con l’accompagnamento della Corale della Cattedrale e a San Martino Secchia, sempre alle ore 21, la suggestiva Via Crucis animata dai Fratelli di San Francesco con le stazioni che si snodano sull’argine del fiume con partenza dalla chiesa.

Sorprendente adesione all’evento del 18 aprile: a Roma saranno in 285 dalla diocesi di Carpi

La risposta dei ragazzi è andata al di là di ogni previsione: dalla diocesi di Carpi sono 285 gli iscritti, provenienti da 18 parrocchie, che parteciperanno all’incontro con il Papa a Roma nel giorno di Pasquetta il 18 aprile. “Seguimi” è il titolo dell’evento proposto agli adolescenti tra i 12 e i 17 anni e che si colloca all’interno di un progetto più ampio avviato quest’anno dalla Chiesa italiana denominato “Seme divento” ed è rivolto proprio agli adolescenti e ai loro genitori. “Il tempo che stiamo vivendo, – afferma Simone Ghelfi, direttore del servizio di pastorale giovanile della diocesi di Carpi – tra due anni di pandemia, le guerre, le problematiche ambientali e sociali, richiede un particolare accompagnamento degli adolescenti. Anche la Chiesa deve ripartire, per guardare al futuro e rigenerarsi”. Quello di Pasquetta sarà di fatto il primo grande incontro pubblico a Roma con il Papa dall’inizio della pandemia. A livello nazionale la risposta dei ragazzi sta andando al di là delle attese (53.000 adesioni).

“Ragazzi e ragazze della diocesi di Carpi – spiega Ghelfi – avranno la possibilità di vivere questo momento incontrandosi a Roma anche con i loro coetanei della diocesi di Modena, e di essere tutti accompagnati dal Vescovo Erio. Al ritorno ci sarà probabilmente una certa stanchezza ma, speriamo, anche tanta carica ed entusiasmo, molto preziosi per proseguire il cammino e rilanciarsi subito in vista delle attività estive e dei campi”.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017