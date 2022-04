Covid, la situazione negli ospedali modenesi: stabile il numero dei ricoverati

Ad oggi, sono presenti in Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena 65 pazienti con riscontro di tampone positivo, di cui: 57 ricoverati in degenza ordinaria (di questi, 39 sono al Policlinico, 18 a Baggiovara), 3 in terapia semintensiva (tutti al Policlinico) e 5 in terapia intensiva (4 al Policlinico, 1 a Baggiovara). E’ quanto si apprende dal consueto aggiornamento settimanale sulla situazione Covid, fornito dall’Aou di Modena.

Se confrontiamo il dato di oggi con quello di venerdì scorso, 8 aprile, notiamo che i ricoverati sono gli stessi ma segnano un -2 in ordinaria e un +2 tra intensiva e semintensiva. I dati confermano la necessità di continuare a mantenere le misure di prevenzione e di proseguire nelle attività di sorveglianza e di vaccinazione.

15/04 08/04 Diff % Totale 65 65 0 0% Ordinaria 57 59 -2 -3,39% Intensiva + Semintensiva 8 6 +2 +33,33%

Un anno fa, 15 aprile 2021, i ricoverati erano 217 totali, dei quali 152 in ordinaria e 65 tra intensiva e semi intensiva.

Ecco un raffronto tra i due periodi:

2022 2021 Diff 2022/2021 % Totale 65 217 -152 -70,05% Ordinaria 57 152 -95 -62,50% Intensiva + Semintensiva 8 65 -57 -87,69%

Prosegue quindi il netto calo dei ricoveri anche in rapporto con lo stesso periodo dello scorso anno. Circa 47% dei pazienti è ricoverato per le conseguenze del Covid-19, mentre il restante 53% per altre patologie, con riscontro occasionale di tampone positivo. In Terapia intensiva e semintensiva dove ad oggi il 63% dei pazienti positivi è ricoverato per complicanze cliniche da malattia COVID-19.

L’età media dei pazienti ricoverati per le conseguenze del Covid-19 è 79,6 anni, che scende a 74,2 per coloro che non hanno completato il ciclo vaccinale e sale a 80,64 per i vaccinati.

Il 27% dei pazienti ricoverati per le conseguenze del Covid-19 non è vaccinato. In terapia intensiva e semintensiva – sempre limitandoci ai pazienti ricoverati per le conseguenze Covid-19 – il 40% non è vaccinato, gli altri hanno complessivamente quadri di pregressa fragilità.

