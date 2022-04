Eccellenza, Modenese ko nel derby contro la capolista Cittadella: la beffa arriva al 92’

Nel Girone A di Eccellenza, la Modenese perde, di misura e in extremis, il derby contro la capolista Cittadella. Dopo tre giri di orologio, gli ospiti sbloccano la partita con Davoli che, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, anticipa tutti e mette in rete. Al 19’ il Cittadella ha l’occasione per raddoppiare, ma con un grande intervento Notari anticipa Binini e permette ai suoi di non subire gol. Con il passare dei minuti, il gioco risulta molto spezzettato e le due squadre non riescono ad essere pericolose. La prima chance per i padroni di casa arriva al quarto d’ora della ripresa quando Ouattara, dopo aver superato due avversari, si trova solo in area ma il suo tiro termina alto sopra la traversa. Sette minuti dopo, la Modenese trova il pareggio con Falanelli che risolve una mischia in area battendo Chiossi. All’87’ la squadra di Fontana ha la possibilità di completare la rimonta con Costa che si trova solo davanti al portiere, ma il suo tiro viene parato dall’estremo difensore. In pieno recupero, il Cittadella trova il gol vittoria con un calcio di punizione di Vernia che attraversa tutta l’area e il più lesto a mettere il pallone in porta è Notari, che regala così il successo nel derby alla prima della classe. Modenese che dovrà subito rialzare la testa nella delicata sfida salvezza di mercoledì contro la Sanmichelese.

TABELLINO



MODENESE-CITTADELLA VIS MODENA 1-2



Reti: 3’ Davoli (C), 67’ Falanelli (M), 92’ F. Notari (C)

Modenese: Aimi, Caracci, Posponi (71’ Lo Bello), Alicchi, Lusvarghi, Saetti Baraldi, Tardini (70’ Depietri), R. Notari (90’ Malverti), Ouattara, Falanelli (80’ Costa), Pilia (55’ Capasso); A disposizione: Iattoni, Andolina, Lo Bello, Costa, Riva, Malverti, Depietri, Serroukh, Capasso; All. Fontana

Cittadella: Chiossi, Galanti, Pappaianni, Vernia, Farina, Vezzani (71’ Napoli), Caselli, Binini (60’ Iori), F. Notari (93 Ferrari), Davoli, Trombetta; A disposizione: Maniglio, Gobbi, Iori, Rocchi, Ferrari, Ferrara, Napoli, Gollini, Covili; All. Salmi

Ammoniti: Posponi, Alicchi, Ouattara, Depietri, Vernia, Caselli, Davoli, Napoli.

