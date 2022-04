Eccellenza: Modenese sconfitta 2-0 sul campo della Piccardo Traversetolo

Non basta una buona prestazione alla Modenese, nella 27esima giornata del Girone A di Eccellenza, per ottenere dei punti sul terreno della Piccardo Traversetolo. E’ la formazione di Fontana a creare la prima occasione del match con Falanelli, ma è quella di casa a passare in vantaggio al minuto 24: azione sulla sinistra di Truffeli, palla in mezzo con Ridolfi che è il più veloce di tutti a colpire la palla in rete e a battere Aimi. La Modenese reagisce e tra il 30’ e il 31’ sfiora due volte il pareggio: prima con Pilia che a botta sicura manda incredibilmente alto sopra la traversa, poi con un cross insidioso di Falanelli su cui non arrivano per un soffio gli attaccanti ospiti. Nella ripresa la Piccardo va vicina al gol con la traversa colpita da Mangiarotti, poi sul ribaltamento di fronte la Modenese si rende pericolosa con il tiro di Falanelli ben bloccato da Cermaglia in tuffo. Nel finale i ragazzi di Fontana provano il tutto per tutto, con il colpo di testa di Costa di poco alto su assist di Posponi. Nel finale, in contropiede, è nuovamente Ridolfi a segnare il definitivo 2-0 a porta vuota dopo un’uscita di Aimi. Gli episodi condannano così la Modenese, che tornerà in campo sabato prossimo per il derby casalingo contro la capolista Cittadella Vis Modena.

Il tabellino:

PICCARDO TRAVERSETOLO-MODENESE 2-0

Reti: 24’ e 90’ Ridolfi

Piccardo Traversetolo: Cermaglia, Galeotti, Sane (60’ Botturi), Tagliavacche, Zuccolini, Caselli, Nasic (86’ Rio), Marmiroli (77’ Toma), Ridolfi, Mangiarotti, Truffeli (70’ Goh). A disposizione: Caccialupi, Zavaroni, Manghi, Boselli, Dall’Asta. All. Notari

Modenese: Aimi, Lo Bello (65’ Costa), Posponi, Alicchi, Lusvarghi, Saetti, Baraldi, Pilia, Tardini (75’ De Pietri), Outtara (60’ Capasso), Falanelli, Notari. A disposizione: Iattoni, Annovi, Caracci, Andolina, Malverti, Riva. All. Fontana

Ammoniti: Sane, Nasic, Marmiroli

