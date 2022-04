L’elisoccorso della Bassa finisce sul tavolo del ministro Speranza

MIRANDOLA- “Quante volte l’elisoccorso è stato “distratto” per consulti medici? Visto il numero limitato di mezzi l’utilizzo è congruo? Quali costi sono stati sostenuti?”. Sono questi i pesanti interrogativi sull’elisoccorso nella Bassa che il senatore Enrico Aimi, raccogliendo la denuncia dei consiglieri di Forza Italia Antonio Platis e Mauro Neri, pone al ministro della Salute Roberto Speranza.

“Ci sono 250mila persone – ricordano Aimi, Platis e Neri – che sono prive dell’automedica per gran parte della giornata e questo costringe gli infermieri, nelle situazioni più critiche e previste dalla normativa, ad attivare la centrale operativa per l’invio di un medico. I casi non sono pochi, basti pensare alla necessità di intubazione, alla somministrazione di farmaci, alla defibrillazione non automatica e alla refertazione dei tracciati ECG. Non potendo arrivare “via terra”, sebbene sul territorio ci siano due pronto soccorso, viene inviato sul posto l’elisoccorso”.

“Non ci vuole un esperto contabile – ironizzano – per comprendere i costi degli interventi dell’elisoccorso nella Bassa e i conseguenti sprechi. Così come è evidente che ‘occupare’ un elicottero, tra i pochi in servizio, per una cosa non “gravissima” e facilmente raggiungibile con l’automedica esponga la rete del 118 ad avere meno risorse”.

“Il tutto per non comandare qualche medico al pronto Soccorso o per non bandire concorsi appetibili al Santa Maria Bianca”.

“La misure – chiudono gli esponenti di Forza Italia – è colma. Gli investimenti a Mirandola devono arrivare perché così facendo si creano i buchi di bilancio e si offrono meno servizi essenziali per i cittadini”.