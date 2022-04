“Eutanasia legale: perchè le Corte Costituzionale ha detto no”, appuntamento a Concordia lunedì 11 aprile

CONCORDIA – Lunedì 11 aprile, alle ore 21, presso la Sala Polivalente della scuola media Zanoni di Concordia, I ragazzi e le ragazze di Piazza Del Mercato tornano in pista con una serata dedicata all’approfondimento delle motivazioni della Corte Costituzionale sul “no” al referendum per l’eutanasia legale, organizzata con il patrocinio del Comune. Ospiti della conferenza, Matteo Caldironi, dottore di ricerca in Diritto Costituzionale, e Alessio Ruizzo del comitato per il referendum Eutanasia Legale.

Dopo il grande successo dell’evento di novembre scorso con Elia Minari, sulle mafie, l’obiettivo è quello di fare chiarezza su un tema molto complesso e discusso come quello del fine vita. L’ingresso è gratuito, con prenotazione consigliata al numero 3668045860 (Lorenzo). Green pass e mascherina

FFP2 obbligatori.

