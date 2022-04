Ladri in azione a Soliera: forzano la finestra e tagliano la cassaforte

SOLIERA- Ladri in azione a Soliera- mercoledì 30 marzo, intorno alle 19.30- in un appartamento di via via Papa Giovanni XXIII Soliera.

I malviventi si sono introdotti nell’abitazione scassinando una finestra: in un’ora e mezza sono riusciti a svaligiare gli oggetti preziosi “a vista” e a forzare la cassaforte con un flessibile. Portando via circa mille euro in contanti.

I ladri in azione sono stati “disturbati” dal rientro dei proprietari che, allarmati da rumori sospetti, hanno immediatamente allertato i carabinieri. Le forze dell’ordine hanno scortato la famiglia in casa dove, ad attenderli, la brutta sorpresa dell’appartamento completamente a soqquadro.

Venerdì 1 aprile la famiglia solierese ha formalizzato la denuncia ai carabinieri di Soliera.

