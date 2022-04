Hockey in line, sabato 30 aprile a Bomporto termina il campionato regionale Under 12

BOMPORTO – Anche per gli Scomed Under 12 è giunta la fine di questo Campionato Regionale. Sabato 30 aprile, infatti, presso il centro sportivo di pattinaggio di Bomporto, si svolgeranno gli ultimi due incontri che dovrebbero prevedere la conferma del terzo posto in classica dei Bomportesi che nel weekend del 14/15 maggio saranno impegnati, a Imola o Ferrara a seconda del punteggio finale delle due formazioni, alle selezioni, valevoli per la conquista del titolo Nazionale. La giornata sarà arricchita dalla presenza in pista dei giovanissimi Under 10, dove tra gli altri gareggerà una squadra tutta al femminile, che nell’ambito del campionato promozionale disputeranno alcune partite per la loro gioia e quella del pubblico.

Questo il programma della giornata:

Campionato Regionale under 12

ORE 16,00 SCOMED BOMPORTO- IMOLA

ORE 18,30 SCOMED BOMPORTO- IMOLA

Campionato Promozionale Under 10

ORE 17.00 SCOMED AZZURRE-SCOMED GIALLI

ORE 17,30 SCOMED GIALLI-IMOLA FORLI

ORE 18,00 SCOMED AZZURRE- IMOLA FORLI

La formazione Scomed Bomporto Under 12 : BELTRAMI-ALLEGRETTI-VECCHI-VERGARI G.-SANTAGIULIANA ALEX-GAVIOLI-LUMIA-ANDREOLI N.-BIGNAMI- ALL.PRANDINI DIR.ALLEGRETTI

La formazione Scomed Bomporto azzurre Under 10 : BABA SABRINA-STEFANI-SANTAGIULIANA ALICE-CASALINO-VENTURATO -ALL-BISI ARIANNA

La formazione Scomed Bomporto gialli Under 10 : RAIMONDI FRAN.-ROVERSI-CROCIFOGLIO-ARDENTE-REGGIANI H.-BABA SAMI-BRONTESI-ANDREOLI P.- ALL. LUCCHINI

Nelle foto: Le formazioni Scomed Bomporto

LEGGI ANCHE:

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017