Infermieri e Oss, Platis (FI): “Rinnovare contratti in scadenza il 30 aprile”

Attraverso una nota stampa, il capogruppo di Forza Italia in Provincia di Modena, Antonio Platis, interviene in merito al rinnovo dei contratti, in scadenza il 30 aprile, di infermieri e oss:

“Ci sono tantissimi infermieri e oss il cui contratto scade il 30 aprile e che l’Ausl ha già annunciato di non rinnovare. Solo alcuni, di tutti quelli assunti circa un anno fa nel pieno dell’emergenza, sarebbero confermati.

Ho depositato un’interrogazione urgente per conoscere se la Provincia e la CTSS sono consapevoli dei disagi e dei problemi che il mancato rinnovo porterà nelle strutture sanitarie del modenese. Così come chiedo lumi su cosa vorranno fare dei tempi determinati in scadenza a giugno. Non si possono perdere – incalza Platis – così tutte queste professionalità che da almeno un anno lavorano nelle strutture Ausl del territorio.

Proprio venerdì scorso in Consiglio Provinciale avevamo votato all’unanimità la richiesta di avere maggiori infermieri e oss, invece oggi scopriamo che l’Ausl addirittura diminuisce drasticamente il personale in servizio.

A Mirandola – ad esempio – mi hanno segnalato che almeno il 50% dei contratti a tempo determinato saranno stralciati in barba agli accordi sindacali che prevedevano un completo rinnovo. Questa fatto si traduce nella riduzione degli infermieri e delle oss in servizio e quindi nei reparti saranno a disposizione, non più di sei malati, ma di una decina.

Alla faccia delle linee guida italiane ed europee che consigliano e raccomandano la presenza di un oss e di un infermiere ogni sei malati.

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria – ricorda l’azzurro – la Regione ha assunto diverso personale a tempo determinato in particolar modo l’Ausl di Modena ha assunto 207 infermieri e 177 operatori socio-sanitari, mentre l’Azienda ospedaliero-universitaria di Modena 416 infermieri e 176 operatori socio-sanitari.

Alcuni di loro – conclude Platis – avevano il contratto in scadenza il 31.12.2021 e il 31.1.2022 e sono stati rinnovati su pressione dei direttori e dei sindacati”.