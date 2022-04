“Leggiamo note suoniamo parole”: il prossimo laboratorio a San Felice

SAN FELICE- Sabato 9 aprile si svolgerà a San Felice sul Panaro- presso la biblioteca comunale di via Campi- il laboratorio, con Francesca Fantoni, nell’ambito del progetto “Nati per Leggere, Nati per la Musica”, “Leggiamo note, suoniamo parole”: musica, parole e libri per bambini e genitori.

Il primo turno, alle ore 10, sarà dedicato ai piccoli dai 12 ai 24 mesi. Il secondo turno, in programma alle ore 11, per bambini dai 24 ai 36 mesi.

Il laboratorio a San Felice è realizzato in collaborazione con la Fondazione scuola di musica “Andreoli”.

Per partecipare al laboratorio è necessaria la prenotazione contattando la biblioteca comunale ai numeri 0535/86391 e 0535/86392 oppure inviando una mail all’indirizzo biblioteca@comunesanfelice.net.

Il prossimo appuntamento è previsto per sabato 7 maggio, alle ore 10.30, con il laboratorio di Valentina Iodice: dedicato ai bambini dai 3 ai 6 anni.

