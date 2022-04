Mancata revisione e sorpasso in luogo non consentito: multe a Bomporto, Ravarino, Bastiglia e Nonantola

BOMPORTO, NONANTOLA, RAVARINO, BASTIGLIA – La Polizia Locale dell’Unione dei Comuni del Sorbara informa che nel corso delle giornate di venerdì 8 e di sabato 9 aprile, oltre ai numerosi interventi svolti per la rimozione di rami e altri oggetti caduti sulla sede stradale a causa del forte vento, sono stati svolti servizi di controllo mirati alla circolazione stradale nei comuni dell’Unione, tra cui Bastiglia, Nonantola, Bomporto e Ravarino, durante i quali sono state sanzionate 7 persone perché alla guida di veicoli che non avevano fatto la prescritta revisione periodica e un conducente per aver effettuato un sorpasso in un luogo non consentito.

