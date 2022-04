Mirandola, tampona un’auto e se ne va: l’appello alla ricerca del responsabile

MIRANDOLA – Mirandola, tampona un’auto e se ne va: un increscioso episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 15 aprile. Intorno alle ore 18.30, infatti, a Mirandola, un uomo ha tamponato un’auto, ferma per consentire l’attraversamento di alcuni pedoni nei pressi della rotonda vicina al supermercato MD. Poi, anzichè fermarsi per la constatazione, è fuggito a bordo della propria auto.

A segnalare il fatto e a rivolgere un appello verso eventuali testimoni dell’incidente, attraverso i social network, è il padre della donna al volante dell’auto tamponata. La donna, che ha subito un forte colpo a causa dell’impatto con l’atro veicolo, non ha fatto in tempo a prendere la targa dell’auto che l’ha tamponata, ma ha visto l’uomo alla guida, in un primo momento sceso dalla propria vettura per prendere visione del danno provocato dall’impatto.

In base alla descrizione fornita dalla donna, l’auto che l’ha tamponata sarebbe una Wolksvagen Golf grigia e, in seguito all’incidente, si sarebbe diretta in direzione di Concordia. La donna ha, poi, sporto denuncia e attualmente le forze dell’ordine sono al lavoro per provare ad identificare il responsabile, anche attraverso l’analisi dei filmati delle telecamere della zona, che potrebbero avere ripreso l’incidente.

LEGGI ANCHE:

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017