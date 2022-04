Nonantola, al via i lavori di ripristino di via Mavora

NONANTOLA- A partire da lunedì 16 maggio in via Mavora, a Nonantola- nel tratto compreso tra via Di Vittorio e via Donizetti- partiranno i lavori di ripristino stradali, dopo i danni causati dall’alluvione.

Il divieto di transito resterà in vigore fino al 29 maggio, data prevista per la fine lavori: salvo imprevisti legati in modo particolare alle condizioni meteorologiche.

Nei prossimi giorni l’Amministrazione comunale fornirà tutte le indicazioni e le informazioni utili: relative in particolare ai percorsi alternativi per mezzi leggeri e pesanti e al transito del trasporto pubblico locale.

