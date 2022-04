Novi. Rifiuta il divorzio e chiude la moglie in garage: 70enne a processo

NOVI- Martedì 5 aprile 2022 è cominciato il processo nei confronti di un 70enne di Novi: accusato di maltrattamenti aggravati, stalking e sequestro di persona nei confronti della ex moglie 68enne.

Dopo 40 anni di matrimonio non riusciva ad accettare il divorzio: una scelta maturata dall’ex moglie dopo anni di maltrattamenti. Nel tentativo di convincerla a tornare insieme aveva deciso di introdursi nell’appartamento dell’ex consorte- nonostante il divieto di avvicinamento- e, davanti all’ennesimo rifiuto, l’aveva richiusa per 40 minuti in garage: minacciandola e puntandole un coltello alla gola.

Una situazione coniugale difficile, precipitata dopo il sisma 2012: l’uomo era diventato sempre più aggressivo e violento, anche a causa di un forte stato depressivo, tanto che la donna gli aveva comunicato la volontà di chiedere la separazione.

I fatti risalgono al 2020/2021 ma- recentemente-l’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari per aver bucato le gomme dell’automobile di un “amico”: introducendosi nella sua proprietà.

Il 70enne è stato sottoposto a perizia e dichiarato incapace di intendere e volere: dovrà ora affrontare il processo.

